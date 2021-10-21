Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал для Украины.ру свой заочный арест украинским судом:

0:36 — Обвинения в адрес Николая Азарова;

10:08 — Противодействие против обвинений и их влияние на жизнь политика;

17:11 — Когда украинская диктатура будет побеждена?

Напомним, суд в Киеве заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, подозреваемого в госизмене по предварительному сговору группой лиц. Об этом 20 октября сообщили на сайте Генерального прокурора страны. Избрание этой меры пресечения позволит стороне обвинения запросить выдачу Азарова, а также обратиться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования, говорится в материале.

По версии следствия, Азаров действовал в интересах России при разработке Харьковских соглашений. Они были подписаны 27 апреля 2010 года и регулируют вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Согласно договоренностям, Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота России в Крыму после 2017 года на 25 лет.