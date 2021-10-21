По Украине прокатилась волна загадочных смертей. В августе якобы покончил жизнь самоубийством 48-летний Константин Павлов, мэр Кривого Рога (родина президента Владимира Зеленского). Его родственники и друзья в то, что это был суицид, не верят категорически

Прямой эфир с Ищенко: разрыв контактов между РФ и НАТО, обвал рейтинга Зеленского © Скриншот из видео Украина.ру Андрей Павлов, его младший брат. Официальная версия — отравление алкоголем. Однако родственники Павлова утверждают, что алкоголем он не злоупотреблял.

А 8 октября умер экс-соратник Зеленского, 33-летний народный депутат Украины Антон Поляков, который в последнее время активно критиковал и президента, и его политическую силу. В МВД заявили о том, что в крови погибшего, кроме алкоголя, было обнаружено синтетическое вещество — метадон. Впрочем, по свидетельству тех, кто близко знал Полякова, он не был замечен в пристрастии к данным веществам. Что это — череда случайных совпадений или закономерность?

Кому могут быть выгодны данные смерти и как это может отразиться на рейтинге Зеленского, который уже и так обвалился? Об этом — новый влог политолога Ростислава Ищенко.