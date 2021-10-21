Спустя 2 месяца внезапно скончался Андрей Павлов, его младший брат. Официальная версия — отравление алкоголем. Однако родственники Павлова утверждают, что алкоголем он не злоупотреблял.
А 8 октября умер экс-соратник Зеленского, 33-летний народный депутат Украины Антон Поляков, который в последнее время активно критиковал и президента, и его политическую силу. В МВД заявили о том, что в крови погибшего, кроме алкоголя, было обнаружено синтетическое вещество — метадон. Впрочем, по свидетельству тех, кто близко знал Полякова, он не был замечен в пристрастии к данным веществам. Что это — череда случайных совпадений или закономерность?
Кому могут быть выгодны данные смерти и как это может отразиться на рейтинге Зеленского, который уже и так обвалился? Об этом — новый влог политолога Ростислава Ищенко.