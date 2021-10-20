0:19 — Польша против ЕС: раскол внутри Евросоюза?
4:12 — Закрытие представительства России при НАТО, кто и чего лишается?
7:22 — Визит главы Пентагона на Украину;
10:15 — Падающий рейтинг Зеленского и ожидание новых провокаций.
Напомним, спор между институтами Евросоюза и Польшей, вступившей в ЕС в 2004 году, обострился в октябре.
Конституционный суд страны решил, что в некоторых случаях национальное законодательство должно преобладать над законами Европейского союза.
Суд постановил, что четыре положения Договора о Европейском союзе — об уважении к человеческому достоинству, свободе, демократии, о верховенстве права и равенстве, а также о юрисдикции Европейского суда — противоречат польской Конституции.