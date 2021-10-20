Политолог Богдан Безпалько прокомментировал для Украины.ру конфликт между Польшей и ЕС, закрытие представительства России при НАТО, визит главы Пентагона в Киев и падающий рейтинг президента Украины

0:19 — Польша против ЕС: раскол внутри Евросоюза?

4:12 — Закрытие представительства России при НАТО, кто и чего лишается?



7:22 — Визит главы Пентагона на Украину;



10:15 — Падающий рейтинг Зеленского и ожидание новых провокаций.

Газовый пузырь. Лопнет ли диктатура Зеленского © пресс-служба президента Украины

Конституционный суд страны решил, что в некоторых случаях национальное законодательство должно преобладать над законами Европейского союза.

Суд постановил, что четыре положения Договора о Европейском союзе — об уважении к человеческому достоинству, свободе, демократии, о верховенстве права и равенстве, а также о юрисдикции Европейского суда — противоречат польской Конституции.