Историк Александр Дюков в эфире Украина.ру погрузился в биографию национального героя Польши и Литвы Константина Калиновского. Кем же на деле себя считал Калиновский? За что в действительности боролся Калиновский и кто может считать его героем? Обо всем этом в большом интервью

— 01:15 Польское восстание 1863 года: столкновение польского и русского начала;

— 17:00 Личность Калиновского;

— 23:00 Почему крестьяне перестали поддерживать восставших?

— 29:53 Кто был палачом белорусов — Муравьёв или Калиновский?

Ранее в Москве представили книгу Александра Дюкова "Неизвестный Калиновский. Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862 — 1864 годы". Она подготовлена на основании малоизученных документов из архивов России, Белоруссии, Литвы и Польши и несколько меняет представление о революционере.

Выступая во время презентации, Дюков отметил, что сегодня как структуры Запада, так и и представители белорусской оппозиции пытаются представить Калиновского белорусским национальным героем с практически единственной целью смены белорусского геополитического вектора.

Напомним, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в марте нынешнего года возложила цветы к месту казни Калиновского.