Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов 14 октября рассказал о вероятных сценариях и главных угрозах в случае полномасштабного конфликта между Украиной и Россией:

00:21 — Условия начала войны между Москвой и Киевом.

07:45 — Варианты полномасштабного конфликта.

14:31 — Главные угрозы и риски для России в случае войны.

17:32 — Цели, которые должна достичь Россия.

Недавно экс-глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко в эфире телеканала «Первый независимый» раскритиковал состояние украинской армии и призвал не делать голословных заявлений о ее «боеспособности». По его словам, ВСУ используют в основном старое вооружение, которое досталось им еще от Советского Союза. Собственных разработок у Украины почти нет, и недавний парад в честь 30-летия независимости в очередной раз это продемонстрировал.