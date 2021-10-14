00:21 — Условия начала войны между Москвой и Киевом.
07:45 — Варианты полномасштабного конфликта.
14:31 — Главные угрозы и риски для России в случае войны.
17:32 — Цели, которые должна достичь Россия.
Недавно экс-глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко в эфире телеканала «Первый независимый» раскритиковал состояние украинской армии и призвал не делать голословных заявлений о ее «боеспособности». По его словам, ВСУ используют в основном старое вооружение, которое досталось им еще от Советского Союза. Собственных разработок у Украины почти нет, и недавний парад в честь 30-летия независимости в очередной раз это продемонстрировал.