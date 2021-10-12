Народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко прокомментировал для Украины.ру 23 саммит «Украина-ЕС», который прошёл в Киеве, и его итоги

0:23 — В чём смысл этих саммитов для Украины;

2:20 —«Открытое небо» для Украины?;



5:18 — Особенности украинской евроинтеграции;



8:49 — Евроинтеграция «с человеческим лицом»;

Напомним, в Киеве прошёл двадцать третий саммит «Украина-ЕС». В рамках мероприятия был подписан ряда двусторонних соглашений.

В саммите приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Основным подписанным документом стало соглашение о едином авиационном пространстве, согласно которому Украина получила право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны — члены ЕС.

В свою очередь, страны Евросоюза получили возможность назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов на Украину.

Также европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах. Кроме того, на Украине появятся новые лоукост-перевозчики.