0:21 — Связь статьи Медведева с приездом Нуланд;
1:58 — Статья Медведева и Украина;
8:45 — Место Зеленского в украинской истории;
11:08 — Американская "помощь" Украине;
12:11 — Конец "дипломатической войне" с США?;
16:48 — "Хвост виляет собакой";
20:06 — Война в Осетии и выборы в США;
22:27 — "Мама, я жулика люблю"
Напомним, 11 октября заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев обнародовал статью, в которой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, боясь получить очередной "майдан", был вынужден поменять политическую и нравственную ориентацию и начать защищать отвратительные ему взгляды националистов.
В то время как, считает Медведев, нынешний президент Украины — это "человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке". Зампред Совбеза РФ заявил, что в такой ситуации переговоры с украинским лидером невозможны.