Политтехнолог, депутат государственной думы VIII созыва Олег Матвейчев прокомментировал для Украины.ру посыл и содержание статьи Дмитрия Медведева:

0:21 — Связь статьи Медведева с приездом Нуланд;

1:58 — Статья Медведева и Украина;

8:45 — Место Зеленского в украинской истории;

11:08 — Американская "помощь" Украине;

12:11 — Конец "дипломатической войне" с США?;

16:48 — "Хвост виляет собакой";

20:06 — Война в Осетии и выборы в США;

22:27 — "Мама, я жулика люблю"

Напомним, 11 октября заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев обнародовал статью, в которой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, боясь получить очередной "майдан", был вынужден поменять политическую и нравственную ориентацию и начать защищать отвратительные ему взгляды националистов.

В то время как, считает Медведев, нынешний президент Украины — это "человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке". Зампред Совбеза РФ заявил, что в такой ситуации переговоры с украинским лидером невозможны.