Также эксперт объяснил, зачем Дмитрий Медведев опубликовал статью об Украине перед приездом Нуланд.

00:15 — Зачем Виктория Нуланд приехала в Москву?

02:55 — Визит Нуланд в Москву: какие вопросы по Украине могут быть решены?

05:40 — Состоится ли встреча Путина и Зеленского?

07:25 — Зачем Дмитрий Медведев написал статью об Украине?

11:25 — Какова вероятность начала войны между Украиной и Россией?

13:50 — Готовят ли американцы украинскую армию к войне с РФ?

15:50 — Готово ли население Украины воевать с россиянами?     