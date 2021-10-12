Политолог Владимир Корнилов рассказал объяснил, какие вопросы поднимет Виктория Нуланд на встречах в Москве

Также эксперт объяснил, зачем Дмитрий Медведев опубликовал статью об Украине перед приездом Нуланд.



00:15 — Зачем Виктория Нуланд приехала в Москву?



02:55 — Визит Нуланд в Москву: какие вопросы по Украине могут быть решены?



05:40 — Состоится ли встреча Путина и Зеленского?



07:25 — Зачем Дмитрий Медведев написал статью об Украине?



11:25 — Какова вероятность начала войны между Украиной и Россией?



13:50 — Готовят ли американцы украинскую армию к войне с РФ?



15:50 — Готово ли население Украины воевать с россиянами?