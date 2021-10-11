Возможно, кому-то наша беседа покажется несколько затянутой, но в этом интервью мы уместили более семи лет жизни простой донецкой семьи. Жизни в условиях войны.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.