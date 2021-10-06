Минские соглашения были призваны снизить градус напряженности, однако их эффективность является предметом споров. Что думают жители столицы ДНР Донецка о соглашениях, узнали корреспонденты Украина.ру

Советник Ермака заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений © president.gov.ua

За годы, прошедшие с даты подписания Минских соглашений, ни один их пункт не был выполнен.

Россия обвиняет Украину в саботировании политической части минских договорённостей. Украина заявляет о приоритетной необходимости решения вопросов безопасности как ключевого условия для проведения местных выборов и возвращения этих территорий в состав украинского государства.