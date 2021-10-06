Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был согласован в феврале 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России. «Минск — 2 » подписали представители Украины, России, ОБСЕ, Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.
За годы, прошедшие с даты подписания Минских соглашений, ни один их пункт не был выполнен.
Россия обвиняет Украину в саботировании политической части минских договорённостей. Украина заявляет о приоритетной необходимости решения вопросов безопасности как ключевого условия для проведения местных выборов и возвращения этих территорий в состав украинского государства.