Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал в эфире Украина.ру задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси:

Адвокат Саакашвили рассказал о плане по освобождению политика из тюрьмы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк 00:45 Зачем Саакашвили вернулся в Грузию?

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Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал заняться вопросом возвращения Саакашвили в республику, поскольку тот является украинским гражданином. При этом грузинский премьер Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что это может произойти только после того, как экс-президент отсидит на родине весь тюремный срок.