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Главными вызовами, которые в будущем будут стоять перед украинцами, граждане страны считают коррупцию и войну с Россией. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 сентября результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего.
Войну с РФ угрозой считают 59% опрошенных в возрасте 18-30 лет, 53% граждан от 31 до 54 лет и 46% респондентов старше 55 лет.