Писатель, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Стариков рассказал, готовы ли украинцы воевать с Россией и заинтересованы ли США в начале боевых действий

— 00:15 Украина против России: какова вероятность войны?

— 00:50 Зачем американцам война между Россией и Украиной?

— 02:50 Гибридная война Украины против России;

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— 07:40 Готово ли население Украины воевать с Россией?

— 11:00 Помогут ли страны ЕС Украине в войне с РФ?

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Стариков: кто одержит победу на выборах в Германии и чем это обернется для РФ? © Скриншот видео Украина.ру

Войну с РФ угрозой считают 59% опрошенных в возрасте 18-30 лет, 53% граждан от 31 до 54 лет и 46% респондентов старше 55 лет.