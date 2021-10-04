В эфире Украина.ру эстонский журналист Родион Денисов и общественный деятель из Одессы Алексей Цветков разобрали, к чему приведёт паспортов неграждан для украинцев

«Как в Прибалтике». Депутат из Одессы требует ввести «паспорт неграждан» © Facebook, Арсен Аваков / Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк 03:07 Пример Балтии: как живут неграждане в Эстонии?

— 05:25 Неграждане Эстонии и Латвии: в каких правах ограничены владельцы «серых» паспортов?

— 06:30 «Серые» паспорта как дискриминация русского населения;

— 07:55 Почему Европа не реагирует на ущемление прав человека в странах Балтии?

— 09:05 Каковы взаимоотношения граждан и неграждан Эстонии на бытовом уровне?

— 12:40 Как Родион Денисов стал гражданином Эстонии?

— 14:30 Как в Одессе отреагировали на данную инициативу?

— 19:00 Инициатива Вагапова как попытка реабилитировать плачевное положение Порошенко.

Ранее член городского совета Одессы от партии «Европейская солидарность», экс-волонтер гражданской войны в Донбассе Андрей Вагапов в интервью телеканалу «Думская ТВ» предложил ввести на Украине паспорта неграждан страны.

По словам Вагапова, такой документ на Украине должны были ввести уже давно, так как «для пользы страны нужно принимать непопулярные решения».