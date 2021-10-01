С 29 сентября по 3 октября в Донецке проходит фестиваль фантастики «Звезды над Донбассом – 2021»

29 сентября в концертном зале Донецкой государственной академической филармонии прошло торжественное открытие фестиваля. В этом году донецкий фестиваль принимает более 130 участников из России, Белоруссии, Израиля, Луганской Народной Республики.

В рамках фестиваля планируется проведение различных мероприятий, встреч с писателями, а также презентации нескольких книг, в том числе нашумевшей «Азбуки Донбасса». Кроме того, впервые в Донецке будет презентована книга безвременно ушедшего военкора Екатерины Василенко (Кати Катиной) «Рыжая с камерой».

Международный фестиваль фантастики «Звезды над Донбассом» проводится в Донецке уже в третий раз.