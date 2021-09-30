Директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский в эфире Украина.ру прокомментировал последние новости энергетической сферы:

— 01:05 Как энергетический коллапс ударит по европейской экономике;

— 03:50 Почему цены на газ только будут расти;

— 07:20 Высокие цены на газ и закрытие украинских предприятий;

— 10:50 Почему Киев скандалит с Венгрией из-за газового контракта с Россией?

— 17:35 Условия сохранения транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года; Игорь Юшков: Газ в Европе может подскочить и до $1300 за тысячу кубов © РИА Новости, Нина Зотина

— 25:40 Киев продлил запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии: как это повлияет на украинского потребителя?

Цена на газ в Европе 30 сентября установила новый исторический рекорд, превысив в ходе биржевых торгов отметку в $1100 за тысячу кубометров. Это следует из данных торгов лондонской биржи ICE.