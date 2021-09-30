Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов в эфире Украина.ру прокомментировал итоги встречи российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи:

— 00:40 О чем могли договориться два лидера?

— 03:25 Почему российская сторона не реагирует на недружественные высказывания Эрдогана?

— 05:15 Почему России невыгодна конфронтация с Турцией?

— 07:30 Могла ли состояться «историческая сделка» на встрече в Сочи?

— 11:25 Турецкие амбиции на Крым и фактор Украины;

— 15:15 Кремль выразил опасения насчет передачи турецкого вооружения Киеву: что за этим стоит и к чему это приведет?

— 16:56 Российские миротворцы в Нагорном Карабахе сегодня;

— 19:00 Какие рычаги «мягкой силы» может использовать Турция в отношении тюркских народов Северного Кавказа?

Президент Турции назвал продуктивными переговоры с российским лидером. Они проходили 29 сентября в Сочи и длились три часа. Встреча лидеров двух стран стала первой в формате «один на один» за полтора года. Стороны обсуждали обострение ситуации в Сирии, происходящее в Ливане и Афганистане, вопросы двустороннего сотрудничества, но при этом Эрдоган так и не коснулся темы принадлежности Крыма.