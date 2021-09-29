Журналисты Украина.ру спросили у киевлян, что они знают о трагедии в Бабьем Яру

Ровно 80 лет назад — 29 сентября 1941 года, через 10 дней после оккупации Киева, на его окраине в Бабьем Яру была расстреляна первая группа евреев.

Кроме них были представители других национальностей. За два дня расстреляли более 33 тысяч советских граждан. Это положило начало массовому уничтожению мирных жителей на оккупированной фашистами советской территории. 29 сентября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве и заявил, что эта трагедия никогда не должна повториться.