Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире Украина.ру прокомментировал поставки газа Венгрии в обход Украины:

— 00:30 Какие потери понесет Украина?

— 02:45 Какие еще страны могут последовать по примеру Венгрии?

— 04:46 Как разрешить газовый кризис в Европе? Юшков объяснил, что будет, если «Газпром» сейчас увеличит транзит через Украину © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

— 06:55 Причины роста цен на газ в Европе до $1000 за 1 тыс. куб. м;

— 09:05 Выгоден ли Украине дефицит газа в Европе?

— 11:00 Какие украинские предприятия могут закрыться из-за роста цен на газ?

— 13:11 Что ожидает "зеленую" энергетику на Украине?



27 сентября Венгрия и "Газпром" подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украинско-венгерским отношениям.