Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков объяснил, чего России ждать от встречи Путина и Эрдогана. Также эксперт рассказал, кому выгоден дефицит газа в Европе

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Ранее Венгрия заключила новый долгосрочный контракт с «Газпромом». Документ подписали заместитель генерального директора «Газпром экспорта» Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор венгерской энергокомпании MVM Group Дьёрдь Ковор. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м — через Австрию.