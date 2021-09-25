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Президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности — AUKUS. По мнению лидеров, AUKUS поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках соглашения три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере искусственного интеллекта, кибернетической и подводной системами.
Также стороны намерены создать возможности нанесения ударов с больших расстояний. Кроме того, они планируют обсуждать тему ядерной безопасности и противодействие Китаю. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что странам не следует создавать исключительные блоки, цель которых заключается в нанесении ущерба третьим государствам. Он призвал страны AUKUS избавиться от мышления и идеологических предубеждений времен Холодной войны.