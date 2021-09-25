Политолог Ростислав Ищенко рассказал, как депутаты Госдумы могут повлиять на внешнюю политику России. Также эксперт объяснил, зачем США, Великобритания и Австралия создали новый военный союз

— 00:10 Выборы в Госдуму: как устроена работа парламента РФ?

— 08:00 Насколько важны для России парламентские выборы в Германии?

— 11:50 Как народ влияет на власть и на политические решения правительства?

— 17:35 Какую угрозу несет военный альянс США, Британии и Австралии?

Ищенко рассказал, готова ли Турция воевать за Крым © скриншот видео Украина.ру Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности — AUKUS. По мнению лидеров, AUKUS поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках соглашения три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере искусственного интеллекта, кибернетической и подводной системами.

Также стороны намерены создать возможности нанесения ударов с больших расстояний. Кроме того, они планируют обсуждать тему ядерной безопасности и противодействие Китаю. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что странам не следует создавать исключительные блоки, цель которых заключается в нанесении ущерба третьим государствам. Он призвал страны AUKUS избавиться от мышления и идеологических предубеждений времен Холодной войны.