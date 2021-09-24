Политический аналитик Алексей Калиниченко рассказал Украине.ру в чём суть скандального закона об олигархах, кому и зачем он нужен и почему «Слуги народа» не боятся от него пострадать

0:28 — В чём суть закона о деолигархизации;

5:57 — Сложности с принятием и голосованием в Раде;



10:13 — «В живых останется только один»: украинские олигархи исчезнут?;



11:55 — Почему «Слуги народа» не боятся пострадать от собственного закона.

Напомним, 23 сентября депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав.

Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона об олигархах и заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться.

Однако на следующий день после принятия стало известно, что документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом.