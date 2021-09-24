00:19 — Дело Дмитрия Васильца;
06:11 — Война украинской власти против СМИ;
10:24 — Поборники свободы слова;
16:33 — Покушение на Сергея Шефира;
20:03 — Возвращение украинского суверенитета.
Дмитрий Василец и Евгений Тимонин были обвинены в сепаратизме и арестованы в 2015 году. СБУ вела работу с арестованными журналистами, склоняла их к сотрудничеству. Кроме того, украинцев намерены были обменять на военных, задержанных на территории Донбасса. В сентябре 2017-го суд в Житомирской области приговорил их к девяти годам лишения свободы. В феврале 2018-го после апелляции суд в Киеве отменил обвинительный приговор и постановил освободить Васильца и Тимонина из-под стражи в зале суда. Журналистам изменили меру пресечения на домашний арест.