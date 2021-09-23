На площади Конституции возле Верховной Рады прошли акции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» против политического преследования Виктора Медведчука и движения предпринимателей «SaveФОП» — «Сохраните упрощенную систему налогообложения!»

Перед началом митинга предпринимателей, лидера протестного движения «Save ФОП» Сергея Доротича задержала полиция. Активисты «Save ФОП» пришли к Верховной Раде с акцией протеста, однако устанавливать сцену им запретили, так как на месте уже построена большая сцена для митинга партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Партия Медведчука вышла на митинг возле Рады – СМИ © Telegram/Klymenko Time

Предприниматели также неоднократно митинговали в течение прошлого года. Их требования — изменение законодательства, в частности, отсрочка введения кассовых аппаратов, и смягчение карантинных мер.