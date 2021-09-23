Перед началом митинга предпринимателей, лидера протестного движения «Save ФОП» Сергея Доротича задержала полиция. Активисты «Save ФОП» пришли к Верховной Раде с акцией протеста, однако устанавливать сцену им запретили, так как на месте уже построена большая сцена для митинга партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Напомним, в четверг в парламент на внеочередном заседании рассматривал законопроекты №3853-1 и №3853-2 об отмене обязательных кассовых аппаратов. Порядок у здания парламента усиленно охраняли полицейские.
Предприниматели также неоднократно митинговали в течение прошлого года. Их требования — изменение законодательства, в частности, отсрочка введения кассовых аппаратов, и смягчение карантинных мер.