Политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему Турция отказалась признавать выборы в Госдуму в Крыму

«Это не обсуждается»: Кремль ответил Турции на непризнание выборов в Крыму © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Анкара не признает Крым российской территорией.

Напомним, МИД Турции отказалось признавать легальность российских выборов в Госдуму, проведенных в Крыму. Турецкие дипломаты заявили, что выборы не имеют для Анкары юридической силы.

Выборы в Госдуму России прошли 17-19 сентября. «Единая Россия» получила конституционное большинство с 49,82% голосов по партийному списку и 198 победами по одномандатным округам. Еще четыре партии — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» — прошли пятипроцентный барьер, необходимый для вхождения в Госдуму.