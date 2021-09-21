В большом интервью на Украина.ру российский режиссер, сценарист Александр Котт

Бандера, мирный договор и тюрьма. 5 малоизвестных фактов о Брестской крепости © РИА Новости, Александр Красавин / Перейти в фотобанк

— 00:50 Переписывание истории: что знает российская молодежь о войне?

— 06:15 История создания фильма «Брестская крепость».

— 10:55 Как в блокадном Ленинграде исполнили героическую Седьмую симфонию Шостаковича: экранизация Александра Котта.

— 13:30 О главной мотивации и источниках вдохновения.

— 16:37 Чего не хватает российскому кинематографу?

Александр Котт - российский кинорежиссер, сценарист, актер. Удостоен наград «Золотой орел» и «Ника» за фильмы «Брестская крепость», «Ехали два шофера».