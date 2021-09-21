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— 00:50 Переписывание истории: что знает российская молодежь о войне?
— 06:15 История создания фильма «Брестская крепость».
— 10:55 Как в блокадном Ленинграде исполнили героическую Седьмую симфонию Шостаковича: экранизация Александра Котта.
— 13:30 О главной мотивации и источниках вдохновения.
— 16:37 Чего не хватает российскому кинематографу?
Александр Котт - российский кинорежиссер, сценарист, актер. Удостоен наград «Золотой орел» и «Ника» за фильмы «Брестская крепость», «Ехали два шофера».