Политолог Владимир Корнилов в эфире Украина.ру прокомментировал завершение выборов в Госдуму и реакцию Украины:

— 00:30 Реакция Украины: скандальные заявления, санкции и призывы в ООН;

— 03:35 Голос Донбасса: явка и результаты;

— 08:23 Украинцы в России: что изменится в миграционной сфере после выборов в Госдуму?

Выборы в Госдуму: пять вопросов по Украине © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В пятерку лидеров, по предварительным данным, также попадают партии "Справедливая Россия — За правду" — 7,42% и "Новые люди" — 5,35%.