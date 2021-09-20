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— 03:35 Голос Донбасса: явка и результаты;
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Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ — вторая с 19,00%, ЛДПР — на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, также попадают партии "Справедливая Россия — За правду" — 7,42% и "Новые люди" — 5,35%.