19 сентября в центре Киева прошел «Марш равенства», организованный местными извращенцами, называющими себя сторонниками ЛГБТ-сообщества

Участники марша прошли от Владимирской улицы до площади Льва Толстого и выдвинули ряд требований к власти, в частности о введении в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ-сообществу.

В шествии приняли участие и дипломаты: посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, посол Швеции Тобиас Тиберг, посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.

Полицейские перекрыли движение на всем маршруте следования участников марша и в метро.

В то же время в парке Шевченко собрались немногочисленные противники извращенцев количеством около 200 человек.