Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру прокомментировал задержание россиянина Александра Франчетти в Чехии по запросу Украины

Дело Франчетти и опасная Украина. Как России отвечать на актуальные вызовы © РИА Новости,

Активиста Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Мужчина поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик уточнял, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.

В свою очередь Россия запросила у Чехии подробности задержания россиянина. В МИД РФ заявили, что Москва ждет от Чехии освобождения россиянина Франчетти. МИД Чехии не ответил на запрос посольства РФ о задержании россиянина.