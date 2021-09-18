Выдаст ли Прага Киеву гражданина РФ? Политизируют ли дело россиянина? Существует ли взаимосвязь между данным задержанием и делом "вагнеровцев"? На эти вопросы ответил Ростислав Ищенко.
Активиста Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Мужчина поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик уточнял, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.
В свою очередь Россия запросила у Чехии подробности задержания россиянина. В МИД РФ заявили, что Москва ждет от Чехии освобождения россиянина Франчетти. МИД Чехии не ответил на запрос посольства РФ о задержании россиянина.