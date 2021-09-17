Украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины V - VII созывов Елена Бондаренко прокомментировала скандал вокруг продажи сериала "Папик", снятого "Студией Квартал 95", российскому телеканалу, а также проанализировала, к чему приведет переход Украины на латиницу

— 00:50 Как сериал от студии Зеленского вышел на российских экранах;

— 05:00 Почему Украине нельзя переходить на латиницу?

— 08:14 Почему украинцы не стремятся защищать свои права;

— 11:57 21 год со смерти Гонгадзе: свобода слова на Украине сегодня.

Ранее на российском телеканале «СТС» начал выходить уже второй сезон комедийного сериала «Папик», снятого «Студией Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Первый сезон «Папика» был показан на СТС в прошлом году. Снимали его уже после победы Зеленского на выборах президента.