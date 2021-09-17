Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал задержание гражданина РФ Александра Франчетти в Праге:

— 01:35 Принимал ли Франчетти участие в событиях в Донбассе?

— 03:05 Почему чехи арестовали гражданина РФ, участника Русской весны, именно сейчас, в 2021 году? Что за этим может стоять?

— 10:45 Могли ли украинские спецслужбы выкрасть Ходаковского?

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«Они террористы»: Чешские добровольцы Донбасса оказались под прессом властей Чехии © Александр Чаленко Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Мужчина поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик уточнял, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.

В свою очередь Россия запросила у Чехии подробности задержания россиянина. В МИД РФ заявили, что Москва ждет от Чехии освобождения россиянина Франчетти. МИД Чехии не ответил на запрос посольства РФ о задержании россиянина.