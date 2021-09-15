Народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко рассказал Украине.ру какие настроения сейчас царят на Юго-Востоке Украины, в частности в Херсоне, и как население Юго-Востока реагирует на инициативы украинской власти

0:22 — Где на Украине больше всего ждут прихода России?;

3:22 — Промышленность и экономика Юго-Востока;

12:30 — Как Юго-Восток воспринимает переход на латиницу;

16:25 — Конфликт из-за языка.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поддержал переход украинской письменности на латиницу. Кроме того, он выступил за двуязычие на Украине. Правда, в качестве второго языка Данилов призвал использовать не русский, а английский. Последний, по его словам, «должен быть обязательно», поскольку является языком «цивилизованного общения».