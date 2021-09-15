Член Общественной палаты ДНР, директор Снежнянской швейной фабрики «Снежинка» Наталья Курянская в эфире Украина.ру прокомментировала снятие таможенных постов между самопровозглашенными ЛНР и ДНР:

— 01:05 Реакция Донбасса;

— 02:20 Об экономическом слиянии;

— 06:40 Почему Донбасс — русский?

— 14:33 Восстановление «Саур-Могилы» в ДНР;

— 16:50 Русь-Украина и латиница: начнет ли Украина процветать?

Таможенные посты между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками будут упразднены с 1 октября. Теперь на территории Донбасса будет действовать единый внутренний рынок товаров, применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами.