Ростислав Владимирович Ищенко в прямом эфире отвечает на вопросы зрителей:

— Как в одной Украине могут существовать две не просто разные, но взаимоисключающие идеологемы?

— «Мотор Сич» и другие долги Украины.

— Выживет ли Украина без финансовой и идеологической поддержки Запада?

— Территориальный раскол Украины.