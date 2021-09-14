Вместе с Александром Чаленко гости обсудили вероятность объединения ДНР и ЛНР, вероятность украинского наступления и фестиваль фантастики, который состоится в Донецке в конце сентября:
00:27 — Ликвидация таможни между ДНР и ЛНР.
2:52 — Чего хочет донецкая молодёжь?
3:48 — Проблемы объединения Республик Донбасса.
4:55 — Украина-Русь и перевод украинского на латиницу.
10:33 — Почему в 2014 году не взяли Мариуполь?
15:11- Ждут ли в Донецке украинского наступления?
18:12 — Фестиваль фантастики и опасность обострения.
21:02 — Куда должны дойти войска, освобождающие Украину?
23:02 — Фестиваль фантастики «Звёзды над Донбассом».
31:38 — Презентация книги Кати Катиной «Рыжая с камерой».
32:57 — Азбука Донбасса.
37:40 — Презентация сборника «Донбасс живет» в Москве.
В конце сентября в Донецкой Народной Республике пройдет фестиваль фантастики «Звезды над Донбассом-2021». На звездном конвенте соберутся более 150 писателей. 14 сентября, в 18.00, в Шолоховском зале Союза писателей России по адресу Комсомольский проспект, 13 (станция метро Парк культуры) состоится презентация второго сборника фантастики о донецкой земле «Донбасс живет» участие в котором приняли авторы из РФ и Донбасса. В ДНР книгу впервые представят 30 сентября в рамках фестиваля фантастики.