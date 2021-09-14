В студии YouTube-канала Украина.ру гости из Донецка - председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман и директор центра молодёжной дипломатии Legatus Карина Павлючкова

Вместе с Александром Чаленко гости обсудили вероятность объединения ДНР и ЛНР, вероятность украинского наступления и фестиваль фантастики, который состоится в Донецке в конце сентября:

00:27 — Ликвидация таможни между ДНР и ЛНР.

2:52 — Чего хочет донецкая молодёжь?

3:48 — Проблемы объединения Республик Донбасса.

4:55 — Украина-Русь и перевод украинского на латиницу.

10:33 — Почему в 2014 году не взяли Мариуполь?

15:11- Ждут ли в Донецке украинского наступления?

18:12 — Фестиваль фантастики и опасность обострения.

21:02 — Куда должны дойти войска, освобождающие Украину?

23:02 — Фестиваль фантастики «Звёзды над Донбассом».

31:38 — Презентация книги Кати Катиной «Рыжая с камерой».

32:57 — Азбука Донбасса.

37:40 — Презентация сборника «Донбасс живет» в Москве.