Советский и украинский композитор Владимир Быстряков в эфире Украина.ру прокомментировал для Украина.ру высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переходе украинской письменности на латиницу:

0:20 — Чем опасен для Украины переход на латиницу;

4:37 — "Такого распила бюджета не наблюдали давно";

9:55 — Английский вторым государственным?;

14:07 — Больше не Русь?

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поддержал переход украинской письменности на латиницу. Кроме того, он выступил за двуязычие на Украине.

Правда, в качестве второго языка Данилов призвал использовать не русский, а английский. Последний, по его словам, «должен быть обязательно», поскольку является языком «цивилизованного общения».