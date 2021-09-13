0:20 — Чем опасен для Украины переход на латиницу;
4:37 — "Такого распила бюджета не наблюдали давно";
9:55 — Английский вторым государственным?;
14:07 — Больше не Русь?
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поддержал переход украинской письменности на латиницу. Кроме того, он выступил за двуязычие на Украине.
Правда, в качестве второго языка Данилов призвал использовать не русский, а английский. Последний, по его словам, «должен быть обязательно», поскольку является языком «цивилизованного общения».