Сотрудники компании просят Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг компании, поскольку работа ряда заправок приостановлена по причине обысков и проверок со стороны Государственной фискальной службы.
Зеленского призывают сохранить тысячи рабочих мест на топливном рынке. Все обыски и обвинения организаторы называют незаконными.
Активисты вышли с транспарантами «Остановите произвол Мельника», «Руки прочь от БРСМ-Нафта».
Напомним, налоговики обвиняют компанию «БРСМ-Нафта» в продаже некачественного топлива. Из-за обысков с начала сентября закрытыми остаются несколько заправок в Киеве и нефтебазы в области.