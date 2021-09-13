13 сентября около 2000 сотрудников сети АЗС БРСМ-Нафта вышли на митинг, чтобы привлечь внимание правительства страны к произволу по блокированию сотрудниками ГФС работы сети

Сотрудники компании просят Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг компании, поскольку работа ряда заправок приостановлена по причине обысков и проверок со стороны Государственной фискальной службы.

Зеленского призывают сохранить тысячи рабочих мест на топливном рынке. Все обыски и обвинения организаторы называют незаконными.

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Напомним, налоговики обвиняют компанию «БРСМ-Нафта» в продаже некачественного топлива. Из-за обысков с начала сентября закрытыми остаются несколько заправок в Киеве и нефтебазы в области.