Политолог Ростислав Ищенко в эфире Youtube-канала Украина.ру рассказал про попытки украинских диверсий в России и причины их неудач

0:10 — Диверсии со стороны Украины; 5:54 — Попытки признать ФСБ и Генштаб РФ террористическими организациями;

10:25 — Международные организации — инструмент по управлению миром;

15:47 — Четвёртая Мировая война — постхолодная;

17:31 — Уровень подготовки украинских диверсантов;

23:24 — Украинские диверсанты — кто они? Напомним, по сообщению пресс-службы ФСБ, августовский взрыв на газопровода в селе Перевальное (Симферопольский район, Крыма) был организован украинской разведкой. Как сообщают, диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки МО Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа». *в ролике упоминается запрещенное в России движение "Талибан", признанное террористическим