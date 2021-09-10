0:10 — Диверсии со стороны Украины;
5:54 — Попытки признать ФСБ и Генштаб РФ террористическими организациями;
10:25 — Международные организации — инструмент по управлению миром;
15:47 — Четвёртая Мировая война — постхолодная;
17:31 — Уровень подготовки украинских диверсантов;
23:24 — Украинские диверсанты — кто они?
Напомним, по сообщению пресс-службы ФСБ, августовский взрыв на газопровода в селе Перевальное (Симферопольский район, Крыма) был организован украинской разведкой.
Как сообщают, диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки МО Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа».
*в ролике упоминается запрещенное в России движение "Талибан", признанное террористическим