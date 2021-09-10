— 00:42 Реальные итоги встречи: неоднозначные аспекты;
— 04:25 "Для Белоруссии газ из РФ в 6 раз дешевле, чем для Европы…"
— 06:45 Предоставление Россией кредитов Белоруссии на сумму около $640;
— 09:05 При каких условиях газ будет поступать в Белоруссию по внутрироссийским ценам?
— 13:50 Когда прекратится поток контрабанды из Белоруссии?
— 21:00 Признание Крыма Белоруссией: почему Москва не настаивает?
В четверг, 9 сентября, в Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры общались в Кремле больше трех часов, после чего провели совместную пресс-конференцию.
По итогам встречи в Москве согласованы все 28 интеграционных программ. Путин заявил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике, энергетическому рынку, будут интегрированы платежные системы, углубляться сотрудничество в информационной безопасности, в таможенной, налоговой сферах и на других направлениях. Также российский лидер допустил создание Союзного парламента.