Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов прокомментировал итоги переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко:

— 00:42 Реальные итоги встречи: неоднозначные аспекты;

— 04:25 "Для Белоруссии газ из РФ в 6 раз дешевле, чем для Европы…"

— 06:45 Предоставление Россией кредитов Белоруссии на сумму около $640;

— 09:05 При каких условиях газ будет поступать в Белоруссию по внутрироссийским ценам?

— 13:50 Когда прекратится поток контрабанды из Белоруссии?

— 21:00 Признание Крыма Белоруссией: почему Москва не настаивает?

Визит Лукашенко в Москву: "...И бронепоезд на запАсном пути" © REUTERS, Shamil Zhumatov Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры общались в Кремле больше трех часов, после чего провели совместную пресс-конференцию.

По итогам встречи в Москве согласованы все 28 интеграционных программ. Путин заявил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике, энергетическому рынку, будут интегрированы платежные системы, углубляться сотрудничество в информационной безопасности, в таможенной, налоговой сферах и на других направлениях. Также российский лидер допустил создание Союзного парламента.