Первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук рассказал Украине.ру как Донбасс отметил день освобождения от немецко-фашистских войск:

0:48 — День освобождения Донбасса.

4:04 — Награждение героев Донбасса.

5:42 — Почему ополчение не освободило Мариуполь, Краматорск и Славянск?

10:20 — Дебальцевская операция ополчения Донбасса.

11:36 — Восстановление мемориала на Саур-Могиле.

Донбасс 8 сентября отметил 78-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков в легендарном мемориальном комплексе «Саур-Могила». В мероприятии принимали участие Глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, участники боевых действий, герои, защищавшие свою землю от вооруженной агрессии в разные исторические периоды, жители и гости Республики. Праздничные мероприятия прошли на «Саур-Могиле» в рамках съезда ветеранов «Защитники России». Перед его началом члены мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром Залдастановым (Хирург) заложили на легендарном кургане Аллею русского леса и при участии Главы ДНР и почетных гостей высадили более 500 саженцев дуба, привезенных из разных уголков России.