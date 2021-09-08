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Ранее стало известно, что автор YouTube-канала «Til Maydani онлайн партиясы», борец с русским языком в Казахстане Куат Ахметов бежал из своей родной страны, где на него возбудили уголовное дело по обвинению в разжигании межнациональной розни, на Украину.
Ахметов размещал на YouTube ролики, в которых русскоязычных жителей Казахстана заставляют извиняться за использование русского языка, а также видео провокационного содержания. От людей требовали обслуживания в кафе и магазинах на казахском языке. В магазинах требовали наличия этикеток и ценников на казахском языке и сознательно создавали различные конфликтные ситуации.