Член союза журналистов республики Казахстан Олег Гусев в эфире Украина.ру рассказал, кто и что стоит за "языковыми рейдами" в Казахстане

— 00:44 Судьба русофоба Куата Ахметова;

— 02:55 Для чего власти Казахстана взяли курс на национализм?

— 06:20 Зачем Казахстану совместные учения с США и как на это должна реагировать Россия?

— 18:50 Чем живет Карагандинская область?

— 29:00 Ситуация в Казахстане: прогноз на осенне-зимний политический сезон.

Всему виной бабушка. Как торговец с барахолки Ахметов превратился в гонителя русских в Казахстане © orda.kz Куат Ахметов бежал из своей родной страны, где на него возбудили уголовное дело по обвинению в разжигании межнациональной розни, на Украину.

Ахметов размещал на YouTube ролики, в которых русскоязычных жителей Казахстана заставляют извиняться за использование русского языка, а также видео провокационного содержания. От людей требовали обслуживания в кафе и магазинах на казахском языке. В магазинах требовали наличия этикеток и ценников на казахском языке и сознательно создавали различные конфликтные ситуации.