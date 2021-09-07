Вместе с политическим экспертом Владимиром Джараллой обсудили сообщение ФСБ России о теракте на газопроводе в Крыму в августе этого года, проблему украинских диверсий на полуострове и их предотвращении:

0:35 — Почему до сих пор возможны диверсии в Крыму; 1:22 — Украина попросит ООН признать ФСБ и Генштаб РФ террористами? 5:03 — Стоит ли спецслужбам России действовать жёстче? 8:41 — Где проходят «красные линии» России? 10:57 — Почему отдали Украине Кирилла Буданова; 13:07 — Какой должна быть пропаганда для предотвращения подобных терактов. Партия Зеленского хочет попросить ООН признать ФСБ и Генштаб РФ террористами © Facebook, Слуга Народу Как сообщают, диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки МО Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа».