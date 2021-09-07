0:35 — Почему до сих пор возможны диверсии в Крыму;

1:22 — Украина попросит ООН признать ФСБ и Генштаб РФ террористами?

5:03 — Стоит ли спецслужбам России действовать жёстче?

8:41 — Где проходят «красные линии» России?

10:57 — Почему отдали Украине Кирилла Буданова;

13:07 — Какой должна быть пропаганда для предотвращения подобных терактов.

Партия Зеленского хочет попросить ООН признать ФСБ и Генштаб РФ террористами
Партия Зеленского хочет попросить ООН признать ФСБ и Генштаб РФ террористами
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По сообщению пресс-службы ФСБ, августовский взрыв на газопровода в селе Перевальное (Симферопольский район Крыма) был организован украинской разведкой.

Как сообщают, диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки МО Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа».