0:35 — Почему до сих пор возможны диверсии в Крыму;
1:22 — Украина попросит ООН признать ФСБ и Генштаб РФ террористами?
5:03 — Стоит ли спецслужбам России действовать жёстче?
8:41 — Где проходят «красные линии» России?
10:57 — Почему отдали Украине Кирилла Буданова;
13:07 — Какой должна быть пропаганда для предотвращения подобных терактов.
По сообщению пресс-службы ФСБ, августовский взрыв на газопровода в селе Перевальное (Симферопольский район Крыма) был организован украинской разведкой.
Как сообщают, диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки МО Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа».