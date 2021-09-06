Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире Украина.ру рассказал о завершении строительства «Северного потока - 2», его сертификации и проблемах, с которыми может столкнуться Украина в результате завершения проекта

0:20 — Завершение строительства "Северного потока — 2";

1:40 — Сертификация газопровода;



4:17 — Реакция Украины;



6:17 — При каких условиях Россия не будет прокачивать требуемый объем через Украину?;



8:58 — Получит ли Украина компенсацию за «Северный поток — 2»?;



11:56 — Как украинская ГТС стала инструментом политических игрищ. Напомним, экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится уже в ближайшие дни.

Зеле цитирует Маттиаса Варнига, исполнительного директора Nord Stream 2 AG, который сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены.

Непосредственно во время записи интервью, появилось сообщение компания-оператора проекта Nord Stream 2 AG о том, что специалисты на барже «Фортуна» сварили последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток — 2».