— 02:45 Концепция "Украина — наследница Киевской Руси";
— 04:00 Может ли заявление Арестовича быть ответом на статью Путина?
— 07:26 Происхождение слов "Русь" и "Россия";
— 11:50 Положительные стороны переименования Украины в Русь-Украину?
— 15:20 Чем опасна инициатива Арестовича?
— 18:34 Как возник термин "Русь-Украина"?
— 28:30 Кто такие южнорусские люди?
— 35:25 Почему для Арестовича на самом деле не привлекательны идеи украинского национализма?
Ранее пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по Донбассу, советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович в интервью предложил переименовать страну в Русь-Украину, потому что Украина якобы имеет больше прав называться Русью, чем Россия.
В Офисе президента Украины не рассматривается идея законопроекта о переименовании страны в Русь-Украину, поэтому данная информация является фейком. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Наш», комментируя слова Арестовича.