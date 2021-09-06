Историк Александр Васильев и журналист Александр Чаленко обсудили предложение Алексея Арестовича переименовать Украину в Русь-Украину:

— 02:45 Концепция "Украина — наследница Киевской Руси";

— 04:00 Может ли заявление Арестовича быть ответом на статью Путина?

— 07:26 Происхождение слов "Русь" и "Россия";

— 11:50 Положительные стороны переименования Украины в Русь-Украину?

— 15:20 Чем опасна инициатива Арестовича?

— 18:34 Как возник термин "Русь-Украина"?

— 28:30 Кто такие южнорусские люди?

— 35:25 Почему для Арестовича на самом деле не привлекательны идеи украинского национализма?

«Русь Грушевского», топонимические метания в Офисе Зеленского и большая политика © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Алексей Арестович в интервью предложил переименовать страну в Русь-Украину, потому что Украина якобы имеет больше прав называться Русью, чем Россия.

В Офисе президента Украины не рассматривается идея законопроекта о переименовании страны в Русь-Украину, поэтому данная информация является фейком. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Наш», комментируя слова Арестовича.