Политолог Ростислав Ищенко в эфире Youtube-канала Украина.ру подвел итоги визита Зеленского в США

— 00:20 Встреча с Байденом укрепит власть Зеленского в стране?

— 09:40 Могут ли компании Apple и Google инвестировать в Украину?

— 17:15 Заявление Арестовича о том, что Украина снялась с "крючка" Минских соглашений;

— 19:20 Интересы США в отношении Украины;

Напомним, советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Право на власть» телеканала «1+1» заявил, что Украина «снялась с крючка минских соглашений».

Ранее Лавров говорил, что западные страны пытаются убедить Россию смягчить или изменить минские договоренности, которые в своем изначальном варианте предусматривают амнистию, закрепление особого статуса отдельных районов Донбасса в Конституции Украины и только потом передачу границы под контроль Киева.