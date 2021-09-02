Политический эксперт, депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру подвел итоги переговоров Байдена и Зеленского

— 01:30 О чем договорились лидеры двух стран?



— 05:42 Может ли Байден побудить Зеленского реализовать Минские соглашения?



— 07:30 Кому выгодно строительство американских блоков АЭС на Украине?



Униженный и оскорблённый, Зеленский всё же добился успеха: эксперты об итогах переговоров президентов Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst Джо Байдена и Владимира Зеленского продолжались более двух часов. Встреча проходила в Белом доме.

По итогам переговоров лидеры не стали давать пресс-конференцию и делать заявлений для прессы. Итогом встречи стало совместное заявление политиков.

В совместном заявлении по итогам встречи США и Украина заявили о решении продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за якобы "агрессию".