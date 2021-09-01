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Российский рэпер Моргенштерн дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы певец заявил, что Крым принадлежит крымчанам. Ведущий попросил его сказать конкретно, чья это территория. Музыкант подчеркнул, что дальше эту тему бесполезно обсуждать.