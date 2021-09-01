Писатель, публицист Николай Стариков прокомментировал скандал с комиком-русофобом Идраком Мирзализаде. Помимо этого эксперт объяснил, почему в России нужно ввести цензуру, а также почему Моргенштерн уклонился от прямого ответа на вопрос "чей Крым?"

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— 06:45 Почему в России нужно ввести цензуру? Моргенштерн расплакался на интервью у Гордона © Моргенштерн/Инстаграм

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Российский рэпер Моргенштерн дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы певец заявил, что Крым принадлежит крымчанам. Ведущий попросил его сказать конкретно, чья это территория. Музыкант подчеркнул, что дальше эту тему бесполезно обсуждать.