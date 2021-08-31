Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин рассказал о том, какие ассоциации у него

0:28 — Ассоциации от ухода США из Афганистана; 3:29 — Ситуация с аэропортом Кабула; 5:45 — Репутационные потери США; 7:03 — Встреча Зеленского с Байденом и вопрос Донбасса; 9:44 — Насколько удачное время встречи президентов выбрано для Зеленского; 11:30 — Что должен будет отдать Зеленский Соединённым Штатам; 12:04 — Обострение на Донбассе. В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения «Талибан»*. *«Талибан» — организация, признанная террористической и запрещённая в РФ