0:28 — Ассоциации от ухода США из Афганистана;
3:29 — Ситуация с аэропортом Кабула;
5:45 — Репутационные потери США;
7:03 — Встреча Зеленского с Байденом и вопрос Донбасса;
9:44 — Насколько удачное время встречи президентов выбрано для Зеленского;
11:30 — Что должен будет отдать Зеленский Соединённым Штатам;
12:04 — Обострение на Донбассе.
В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения «Талибан»*.
*«Талибан» — организация, признанная террористической и запрещённая в РФ