Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал о том, с какими тремя бедами столкнулся Байден и почему одна из них - Зеленский:

0:29 — Удачное ли время выбрано для встречи Зеленского и Байдена?;

4:40 — Взаимосвязь Афганистана и Украины;

6:25 — Чем Зеленский может заинтересовать президента США;

9:25 — Что Байден может потребовать от президента Украины;

10:28 — Почему США столкнулось с проблемами при выводе войск из Афганистана;

13:43 — Вероятность передачи аэропорта Кабула под контроль Турции или Катара;

16:53 — Последствия для США от ухода из Афганистана.

В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения «Талибан»*.

*«Талибан» — организация, признаннае террористической и запрещённая в РФ