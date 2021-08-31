Политолог Армен Гаспарян объяснил, как Россия должна бороться с русофобией и почему комику Идраку Мирзализаде пожизненно запретили въезд в РФ

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На днях МВД России приняло решение о нежелательности пребывания на территории России комика Идрака Мирзализаде. В министерстве подчеркнули, что в своем публичном выступлении молодой человек допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду в отношении людей русской национальности. В связи с этим правоохранители приняли решение, что пребывание комика в России угрожает общественному порядку, а также правам и интересам других граждан.