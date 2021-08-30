Директор Евразийского центра имени Льва Гумилева, лидер движения «Новые скифы» Павел Зарифуллин объяснил, почему после прихода к власти *талибов гражданская война в Афганистане будет продолжаться

— 01:12 Что происходит в Кабуле после того, как талибы* вошли в город?

— 03:30 Зачем боевики ИГИЛ* устроили серию терактов в Кабуле?

— 04:10 Чем отличаются умеренные и радикальные представители движения "Талибан"*?

— 08:15 Кто такие талибы? И кто руководит движением "Талибан"*?

— 16:10 Отряды сопративления в Панджшерском ущелье;

— 19:20 Судьба хазарейцев после прихода к власти талибов в Афганистане;

— 22:40 Что делает ИГИЛ* в Афганистане?

— 27:40 Эвакуация США из Афганистана: что происходит в аэропорту Кабула?

*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014

*"Талибан" — запрещенная в РФ террористическая организация